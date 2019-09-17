#وظائف شاغرة للنساء في جامعة سعود للعلوم الصحية

#وظائف شاغرة للنساء في جامعة سعود للعلوم الصحية

2019/09/17
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التعويضات والحوافز: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– محلل معلومات القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 18 محرم 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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