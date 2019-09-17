#وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

#وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

2019/09/17
الساعة 6:36 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العلاج الطبيعي والتأهيل: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي ثالث التربية الخاصة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التربية الخاصة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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