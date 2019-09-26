#وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

#وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/09/26
الساعة 10:17 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيدلة أول: شهادة الدبلوم العالي أو درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– مدير التثقيف الصحي والترويج: درجة البكالوريوس في تخصص التوعية الصحية، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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