وظائف صحية شاغرة في مستشفى بقيق العام

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى بقيق العام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. طبيب مقيم للأطفال.

. طبيب نائب طب الأسرة.

. طبيب نائب طب وجراحة عظام.

. طبيب نائب جراحة عامة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).