#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

2019/09/18
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى الظهران العام، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي معالج أطفال.

. طبيب مقيم طب باطني (للسعوديين).

. ممرض أول- علم الأورام.

. ممرض أول- الجراحة.

. طبيب مقيم طب باطني (للسعوديين).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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