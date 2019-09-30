وظائف فنية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل آلة التصوير: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مشغل رسومات أول: شهادة الدبلوم في تخصص تصميم الرسومات، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين 1 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 8 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)