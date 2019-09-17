وظائف فنية شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (هندسة الطائرات، صيانة الطائرات)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ميكانيكي.

– فني إلكترونيات/ كهربائي.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)