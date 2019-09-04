وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة سدافكو

وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة سدافكو

2019/09/04
الساعة 10:35 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ميكانيكي- صيانة.

. مشغل آلات- التعبئة والتغليف.

. مدير تقديم الخدمات- تقنية المعلومات (للسعوديين).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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