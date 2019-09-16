وظائف فنية وهندسية لحديثي التخرج بشركة فال العربية المحدودة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة فال العربية المحدودة توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية، بالمسميات التالية (فني تكييف وتبريد، ومُهندس تكييف وتبريد، ومسؤول السلامة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني تكييف وتبريد:

– درجة الدبلوم في تخصص (تكييف وتبريد).

– يفضّل من لديه خبرة سابقة.

2- مُهندس تكييف وتبريد:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

3- مسؤول السلامة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (السلامة الصناعية) أو أي تخصص هندسي.

– يفضّل حصوله على شهادة NEBOSH أو OSHA.

– يفضّل من لديه خبرة سابقة.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]