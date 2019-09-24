#وظائف قيادية شاغرة في مجموعة الحكير

#وظائف قيادية شاغرة في مجموعة الحكير

2019/09/24
الساعة 5:58 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الحكير للضيافة والسياحة والسفر والترفيه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الموارد البشرية (الرياض).

– مدير الموارد البشرية (الدمام).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2019م.

وبينت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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  • #وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الحكير
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