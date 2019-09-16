وظائف قيادية شاغرة لدى نسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من جدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– المدير المالي الإقليمي (عدد وظيفتين/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

– مدير الموارد البشرية (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)