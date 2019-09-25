#وظائف قيادية شاغرة للنساء في مصرف الراجحي

#وظائف قيادية شاغرة للنساء في مصرف الراجحي

2019/09/25
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من تبوك، وينبع، وعرعر.

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير فرع (تبوك).

– مدير فرع (ينبع).

– مدير فرع (عرعر).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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