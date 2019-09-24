#وظائف قيادية لذوي الخبرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

#وظائف قيادية لذوي الخبرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/09/24
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، توفر وظيفة قيادية إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مدير قسم خدمات الدعم)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مدير قسم خدمات الدعم (Director of Support Services).

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية) أو تخصص ذي صلة، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذي صلة.
3- أو درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية) أو تخصص ذي صلة، مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذي صلة.

موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/24م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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