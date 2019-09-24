وظائف لحديثي التخرج في شركة بوبا العربية بالخبر وجدة

المواطن - جدة

أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الخبر ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (مسؤول أول جودة المبيعات، ومسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤول أول جودة المبيعات (Sr. Officer – Sales Quality) (جدة):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (Sr. Officer – SME Fieldsales) (الخبر):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس فما فوق (لا يُشترط تخصص مُحدد).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا