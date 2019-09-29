#وظائف لحديث التخرج في شركة بوبا العربية

#وظائف لحديث التخرج في شركة بوبا العربية

2019/09/29
الساعة 12:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

علنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (للرجال) حديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الخبر، بمسمى (مسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فما فوق (لا يٌشترط تخصص مُحدد).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/29م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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