وظائف لحملة البكالوريوس بالهيئة الملكية بالجبيل

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف ترجمة شاغرة لحملة البكالوريوس (للرجال)، للعمل بمسمى (مُترجم).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُترجم.

الوصف الوظيفي:

1- المشاركة الفعالة في مختلف مبادرات تعزيز خدمات الترجمة.

2- ترجمة المستندات المطلوبة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والعكس كذلك بدقة للموظفين وللمستخدمين النهائيين بالهيئة الملكية.

3- مراجعة جميع المواد المترجمة والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية والطباعة واتساقها مع النص الأصلي المترجم.

4- تنفيذ السياسات والأهداف والأغراض والإجراءات التي تقرها الإدارة.

5- المساعدة في إعداد وتنفيذ خطط الأعمال.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، لغات وترجمة، اللغويات).

3- إتقان مهارات الحاسب الآلي.

4- الدراية التامة بتقنيات و أساليب الترجمة في مجال الترجمة القانونية والفنية والعامة.

5- الإلمام بالمصطلحات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا