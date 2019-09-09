وظائف للجنسين بالهيئة السعودية للمحامين

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مُصمم جرافيك)، عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُصمم جرافيك (للجنسين – وظيفتان).

وصف التدريب:

– تطوير الأفكار الإبداعية والمفاهيم لتوصيل الرسالة المطلوبة بوسائل الجرافيك، ووضع المخططات العامة وتصميم الإنتاج للإعلانات والمجلات وتقارير الشركات وغيرها من وسائل الإعلام المنشورة.

المهام التدريبية:

1- تسليم المنتج النهائي للعميل وجمع الملاحظات وإدراجها.

2- تطوير مفاهيم التصميم العامة لتناسب احتياجات العميل، وبلورة أسلوب يتماشى مع الصورة والوضع المرغوبين.

3- تقديم المشورة الفنية بما يتماشى مع مفاهيم التصميم العامة، وتقديم المشورة بشأن المتطلبات الأسلوبية، مثل الألوان والصور ونمط النص والمخطط، لتوصيل الرسالة.

4- التنسيق مع مالك التصميم (عملاء محليون أو خارجيون) لفهم الرسالة المراد نقلها، وتحديد المتطلبات، والاتفاق على المنتج النهائي.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التصميم).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1441/01/10هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا