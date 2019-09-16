وظائف للجنسين بـ جامعة الملك فيصل

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين (الرجال والنساء)، وذلك بنظام العقود المؤقتة، لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (مُشرف تغذية، ومُصمم جرافيكس، ومُدرب سباحة، ومُشرف رياضي، ومُشرف على صالة رياضية، ومُساعد مدرب رياضي، ومُدربة رياضية، ومُراقب إسكان، ومُحاسب، ومُساعد إداري مشرف، وأخصائي تسويق)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُشرف تغذية.

2- مُصمم جرافيكس.

3- مُدرب سباحة.

4- مُشرف رياضي.

5- مُشرف على صالة رياضية.

6- مُساعد مدرب رياضي.

7- مُدربة رياضية.

8- مُراقب إسكان.

9- مُحاسب.

10- مُساعد إداري مشرف.

11- أخصائي تسويق.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب من جامعة مُعترف بها.

3- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

الطلبات:

– يجب أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملف واحد بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

1- سيرة ذاتية للمتقدم.

2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

4- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

ملاحظة:

– لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

التفاصيل والشروط: اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1441/01/17هـ الساعة 8:00 صباحاً وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1441/01/21هـ الساعة 3:00 عصراً.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا