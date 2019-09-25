#وظائف للجنسين في شركة بوبا العربية

#وظائف للجنسين في شركة بوبا العربية

2019/09/25
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة بوبا العربية، عن فتح باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في مجال العمليات المصرفية؛ للعمل بالشركة في مدينة جدة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ”بوابة التوظيف”، أن الوظائف متاحة تحت مسمى ”مدير العمليات المصرفية Manager Banking Operations“.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص ”المالية، المحاسبة“، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المالية، بالإضافة إلى مهارات التواصل الممتازة.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م، من خلال الرابط التالي:هنــا.


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