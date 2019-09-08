وظائف للجنسين في قطار الرياض

المواطن - الرياض

أعلن قطار الرياض توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في عدة مجالات وظيفية، للعمل في مشروع (ائتلاف فلو)، بالمسميات التالية (مُمثل خدمة عملاء المحطات، ومُمثلة خدمة عملاء المحطات، ومُشرف محطة، ومُشرفة محطة، ومُشرف خدمات ركاب، ومُشرفة خدمات ركاب)، لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثل خدمة عملاء المحطات.

2- مُمثلة خدمة عملاء المحطات.

3- مُشرف محطة.

4- مُشرفة محطة.

5- مُشرف خدمات ركاب.

6- مُشرفة خدمات ركاب.

الطلبات:

1- السيرة الذاتية (مُحدثة).

2- أصل وصورة من الهوية الوطنية.

3- صورة من مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم.

نبذة عن المشروع:

– يتألف مشروع شبكة النقل العام في مدينة الرياض من 6 مسارات بإجمالي طول 176 كم و 85 محطة للقطار، وسوف يغير المشروع سُبل التنقل في العاصمة، ويوفر لسكان وزوار الرياض وسيلة فعّالة للتجوّل في كافة أنحاء المدينة.

– يقوم ائتلاف فلو، وهو تحالف ما بين شركة (هيتاشي ريل أس تي أس وشركة فيروفي ديلو ستاتو ايتالياني وشركة ألستوم) بتقييم خدمات تشغيل وصيانة المسارات 3 و4 و5 و6 من شبكة قطار الرياض.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم على الوظائف الموضحة أعلاه خلال الأيام التالية (من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً):

1- يوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/11م إلى الخميس بتاريخ 2019/09/12م.

2- يوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/18م إلى الخميس بتاريخ 2019/09/19م.

مكان التقديم:

– يُرجى إحضار الطلبات الموضحة أعلاه خلال الفترة الزمنية المحددة إلى:

– مركز زوار شبكة النقل العام لمدينة الرياض – شارع العروبة.