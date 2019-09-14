#وظائف للجنسين في 3 مدن

#وظائف للجنسين في 3 مدن

2019/09/14
الساعة 3:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة فرسان للسفر عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بفروع الشركة في المدن التالية (جدة، والدمام، وخميس مشيط)، بمسمى (مُستشار سياحة وسفر).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مُستشار سياحة وسفر.

الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن تكون لديه خبرة في المبيعات وخدمة العملاء.
3- أن لا تقل خبرته عن سنة واحدة في أنظمة الحجوزات (Amadeus و Sabre).
4- أن يملك التصرف الحسن والإيجابي.
5- مهارات تواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
6- أن يكون منظماً ومنضبطاً.

طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):
[email protected]


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