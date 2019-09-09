وظائف للرجال بالشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال، للعمل بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي موارد بشرية، ومُحاسب)، من خلال برنامج (تمهير)، و(برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي موارد بشرية (وظيفة واحدة – برنامج تمهير):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية).

– ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

– وصف التدريب (تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء).

– مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (3,000) ريال.

2- مُحاسب (وظيفتان – برنامج تمهير):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).

– ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

– وصف التدريب (تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية).

– شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

– مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (3,000) ريال.

2- مُحاسب (وظيفة واحدة – برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المحاسبة.

– إجادة التحليلات المالية وضرائب الزكاة، وإعداد التقارير المالية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

– المميزات (الراتب الأساسي 7,000 ريال + بدل سكن + بدل نقل + مكافأة سنوية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1441/01/10هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا