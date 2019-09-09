وظائف للرجال بالشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية

أعلنت الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال، للعمل بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي موارد بشرية، ومُحاسب)، من خلال برنامج (تمهير)، و(برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي موارد بشرية (وظيفة واحدة – برنامج تمهير):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية).
– ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
– وصف التدريب (تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء).
– مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (3,000) ريال.
2- مُحاسب (وظيفتان – برنامج تمهير):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).
– ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
– وصف التدريب (تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية).
– شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
– مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (3,000) ريال.
2- مُحاسب (وظيفة واحدة – برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المحاسبة.
– إجادة التحليلات المالية وضرائب الزكاة، وإعداد التقارير المالية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).
– المميزات (الراتب الأساسي 7,000 ريال + بدل سكن + بدل نقل + مكافأة سنوية).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1441/01/10هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا