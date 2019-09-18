وظائف للنساء في مستشفى القوات المسلحة بالهدا

أعلن مستشفى القوات المسلحة بالهدا عن توفر وظائف صحية شاغرة (للنساء) لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمسمى (أخصائية سحب دم).
وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:
المسمى الوظيفي:
– أخصائية سحب دم (Phlebotomist) (وظيفتان).
المهام الوظيفية:
– يتطلب العمل الذي تقوم به أخصائية سحب الدم معرفة مهنية وكفاءة في مجال المختبرات الطبية من أجل:
1- القيام بسحب الدم، ووضع العلامات على العينات، وعينات الطرد المركزي، وتسجيل بيانات الصيانة وإزالة التلوث، وتحديث معلومات المريض.
2- تجميع وتخزين العينات وفقًا للإجراءات المعمول بها.
3- شرح عملية تجميع العينات على النحو المطلوب (سحب الدم أو تجميع البول أو البراز) بطريقة احترافية ومهذبة وبسيطة للمريض.
4- إمكانية تطبيق تقنيات السحب المختلفة باستخدام إبر مستقيمة أو إبر فراشة.
5- فهم كامل لجميع أوامر الأطباء.
6- مطابقة نماذج طلب المختبر للأنابيب المخصصة لكل تحليل أو عينة. تمييز كل عينة بطريقة صحيحة، الطرد المركزي، فصل وتقسيم العينات، وتجميد العينات في حال طلب ذلك
7- التحقق من جميع طلبات الاختبارات وملصقات الأنابيب ومقارنتها بطلب الطبيب لضمان صحة 100%.
8- حزم وإعداد العينات للنقل.
9- تخزين العينات وفقًا لدرجات الحرارة المطلوبة للحفاظ على صلاحيتها؛ بوضع العينات في حاوية/ أنبوب تجميع مناسب، ودقة ترميزها وتعليمها، وتتبع الإجراءات المختلفة الخاصة وفقًا لبروتوكولات النقل والحفاظ على سلامة العينات.
10- الفهم والامتثال للوائح السلامة ومكافحة العدوى.
11- الرد على المكالمات الهاتفية بطريقة احترافية.
الشروط:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في العلوم الصحية مع شهادة في (سحب الدم).
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مهارات التواصل.
5- الصبر.
6- حل المشكلات.
7- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية.
وقال المستشفى: إن موعد التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/18م.
طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .