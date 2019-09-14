وظائف نسائية بجمعية النهضة لحملة الماجستير بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية النهضة النسائية الخيرية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بالجمعية بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي اجتماعي أول)، لحملة درجة الماجستير في تخصص (علم اجتماعي، خدمة اجتماعية)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي اجتماعي أول (للنساء فقط).

الشروط:

1- درجة الماجستير في تخصص (علم اجتماعي، خدمة اجتماعية).

2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- الخبرة العملية في إجراءات الخدمات التنفيذية لمشاريع البرنامج.

4- إتقان الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

5- مهارات في التعاون والاتصال بالآخرين.

6- مهارات التفاوض.

7- القدرة على التحليل واتخاذ القرار.

8- القدرة على الأداء والدقة في العمل.

9- المرونة والقدرة على العمل تحت الضغوط المختلفة.

10- اللباقة وحسن التعامل والإنصات مع المستفيدات.

11- الحفاظ على سرية جميع المعلومات.

12- القراءة والاطلاع الدائم في مجال التخصص.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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