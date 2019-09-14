وظائف نسائية بجمعية النهضة لحملة الماجستير بالرياض

أعلنت جمعية النهضة النسائية الخيرية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بالجمعية بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي اجتماعي أول)، لحملة درجة الماجستير في تخصص (علم اجتماعي، خدمة اجتماعية)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي اجتماعي أول (للنساء فقط).
الشروط:
1- درجة الماجستير في تخصص (علم اجتماعي، خدمة اجتماعية).
2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
3- الخبرة العملية في إجراءات الخدمات التنفيذية لمشاريع البرنامج.
4- إتقان الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
5- مهارات في التعاون والاتصال بالآخرين.
6- مهارات التفاوض.
7- القدرة على التحليل واتخاذ القرار.
8- القدرة على الأداء والدقة في العمل.
9- المرونة والقدرة على العمل تحت الضغوط المختلفة.
10- اللباقة وحسن التعامل والإنصات مع المستفيدات.
11- الحفاظ على سرية جميع المعلومات.
12- القراءة والاطلاع الدائم في مجال التخصص.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):