وظائف نسائية بمجال التمريض في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنورة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف صحية شاغرة (للنساء)، للعمل بالجمعية بمسمى (ممرض متخصص)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ممرض متخصص (للنساء – وظيفتان).

المميزات:

– الراتب 5,000 ريال.

– مكافأة سنوية.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (تمريض).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة.

الوصف الوظيفي:

– تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية المتخصصة وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.

المهام الوظيفية:

1- تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها.

2- تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج المتخصص مع الأطباء الممارسين حسب الحاجة.

3- تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات.

4- تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي بتاريخ يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/16هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا