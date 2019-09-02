وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية قدرة بالرس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الأهلية لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة الرس “قدرة”- عن توفر وظائف شاغرة للنساء، من حملة شهادة الابتدائية ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. أخصائية نطق وتخاطب: درجة البكالوريوس في تخصص نطق وتخاطب.

. معلمات تربية خاصة (مسار إعاقة عقلية- مسار توحد): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إعاقة عقلية، توحد).

. مستخدمات: شهادة الابتدائية كحد أدنى.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– يفضل من تملك شهادات خبرة في نفس المجال.

– الأولوية لمن سبق لها التعامل مع ذوي الإعاقة.

– أن تكون من سكان محافظة الرس.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع ذكر المسمى الوظيفي في عنوان البريد، مشيرة إلى أن التقديم متاح حتى تاريخ 5 محرم 1441هـ.