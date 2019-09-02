وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بالرياض

وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بالرياض

2019/09/02
الساعة 9:35 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع مركز شروق نجد التابع للمجموعة في مدينة الرياض.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائيات علاج طبيعي.

– أخصائيات علاج وظيفي.

– أخصائيات تخاطب.

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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