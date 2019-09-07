وظائف نسائية للعمل عن بعد في شركة صلة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة صلة (برنامج العمل عن بعد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة نسائية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بجميع مدن ومناطق المملكة من خلال (العمل عن بعد)، بمسمى (مُصممة جرافيك).

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة تجيد استخدام الحاسب الآلي ومتصفحات الانترنت، وتوفير بيئة العمل المنزلية (جهاز حاسب آلي وانترنت عالي السرعة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُصممة جرافيك.

نوع الوظيفة:

– عمل عن بعد.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في (الوسائط المتعددة، التصميم الجرافيكي).

3- إجادة برامج التصميم مثل (فوتوشوب، إن ديزاين، ايليستريتر).

4- القدرة على القيام بمهام متعددة مع اهتمام عالٍ بالتفاصيل.

5- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

6- العمل بروح الفريق الواحد.

7- مهارة الإبداع والحس الفني.

8- مهارة التواصل الفعال.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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