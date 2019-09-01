وظائف هندسية شاغرة لدى شركة بن زقر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس مرافق أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية)، أو ما يعادلها.

. مسؤول السلامة والصحة المهنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).