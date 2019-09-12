#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مصفاة ساتورب

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مصفاة ساتورب

2019/09/12
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مراقبة العمليات.

– محلل GRC.

– مستشار العقود.

– مهندس سلامة العمليات.

– رئيس إدارة فريق الإطفاء ومكافحة الحرائق.

– المستشار القانوني التنفيذي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).


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