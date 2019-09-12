#وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

#وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2019/09/12
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي.

. أخصائي أول الصحة المهنية.

. مساعد المحلل الوظيفي- تقنية المعلومات.

. مساعد المحلل الفني- تقنية المعلومات.

. محلل أول فني- تقنية المعلومات.

. منسق الحالة- العيادات الخارجية.

. أخصائي الأعمال- التخطيط.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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