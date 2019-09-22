وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة إميرسون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مبيعات إقليمي (الخبر).

– مسؤول إدارة الإنذار (الخبر).

– مهندس خدمات (الخبر).

– مخطط الإنتاج والجودة (الجبيل).

– مجمع صمام (الجبيل).

– مدير مشروع (الجبيل).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)