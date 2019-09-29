وظيفة إدارية بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مُدير المشروع Project Manager)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُدير المشروع (Project Manager).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، العلوم الاجتماعية، الصحة العامة، الأعمال التجارية، إدارة عامة، الاقتصاد)

3- خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المشاريع.

4- يفضّل وجود شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد 2019/09/29م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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