#وظيفة إدارية بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض

#وظيفة إدارية بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض

2019/09/29
الساعة 2:21 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مُدير المشروع Project Manager)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مُدير المشروع (Project Manager).

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، العلوم الاجتماعية، الصحة العامة، الأعمال التجارية، إدارة عامة، الاقتصاد)
3- خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المشاريع.
4- يفضّل وجود شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد 2019/09/29م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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