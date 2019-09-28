#وظيفة قيادية شاغرة للجنسين في المجلس النقدي الخليجي

#وظيفة قيادية شاغرة للجنسين في المجلس النقدي الخليجي

2019/09/28
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس النقدي الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “رئيس الإدارة المالية”؛ وذلك للعمل بمقر المجلس الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس، أنّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشترط المجلس على أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات الدول الأعضاء في المجلس النقدي الخليجي “السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان”.

وأوضح المجلس، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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