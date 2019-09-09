#وظيفة لذوي الخبرة ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

#وظيفة لذوي الخبرة ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

2019/09/09
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية قيادية لحملة البكالوريوس، للعمل بمسمى (مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات (Information Technology Infrastructure Manager).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب) أو تخصص ذات صلة.
2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات كمهندس تقنية المعلومات مع مهارات إدارية.
3- يفضّل وجود شهادات مهنية، مثل (ITIL, CCA, MCTS, VCP, PMP, CompTIA, CCNA, MCITP, MCPD).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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