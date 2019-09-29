وفاة على طريق الصفيري.. وأهالي الحفر : انتظروا المزيد من فقد الأرواح

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تُوفي شاب مساء أمس السبت على طريق الصفيري بالقرب من محافظة حفر الباطن وذلك بعد انحراف مركبته واصطدامها بعمود كهرباء .

وفي تصريح لـ “المواطن” قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بلاغًا من مواطن يوم أمس السبت عند الساعة 6:23 مساءً عن حادث انقلاب سيارة على طريق الصفيري وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف وتبين عند الوصول للموقع وجود حالة لشخص متوفى.

من جهة أخرى طالب أهالي الصفيري الجهات المعنية بحلول عاجلة لصيانة الطريق الذي شهد حوادث أليمة حيث قال ناصر الظفيري: “إن الطريق بحاجة تامة إلى إنارة وكذلك أرصفة للطريق بالكامل كما أنه يفتقر لكاميرات ساهرة وكلنا أمل في أمانة حفر الباطن بتلبية أصوات المواطنين”.

وأضاف عبدالله الغضيب :” أن الطريق تم بطريقة عشوائية وبدائية جدًا.. فيجب إعادة النظر فيه بما في ذلك تصحيح مساره وجعله مسارين بإنارة كاملة ورصيف في الوسط وعلى جانبيه .. لكن بشكله الحالي العشوائي انتظروا مزيدًا من فقد الأرواح!

وأشار فايز الغوال إلى أن الطريق بحاجة إلى إنارة من حفر الباطن حتى الصفيري وبحاجة ماسة إلى الرصف ووجود مركز للهلال الأحمر .

ورأى نايف السعيدي أن طريق الصفيري بحاجه إلى تدخل عاجل من قبل المسئولين لوضع حد للحوادث المميتة التي تحدث عليه، فهو طريق يفتقد إلى الإنارة ومتهالك تكثر به الحفريات وهو بحاجة إلى توسعة بالمسارات.