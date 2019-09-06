وفاة مؤسس زيمبابوي ورئيسها الثاني روبرت موغابي

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توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بين 1980 و2017 عن عمر 95 عامًا.

وقال رئيس زيمبابوي الحالي إيمرسون منانغاغوا في تغريدة على حسابه بـ “تويتر” اليوم: أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي.

وقال منانغاغوا: “كان موغابي رمزًا للتحرير، وكان معنيًا بإفريقيا وكرس حياته لتحرير وتمكين شعبه .. لن تُنسى مساهمته في تاريخ أمتنا وقارتنا أبدًا. فلترقد روحه في سلام أبدي”.

وتوفي موغابي، الذي كان بطلًا للاستقلال ثم تحول إلى زعيم استبدادي، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب بعد أن أمضى نحو أربعة عقود في السلطة.

وكان الرئيس السابق يُعالج من مرض لم يتم الكشف عنه في سنغافورة منذ أبريل من العام الجاري.

وفي أوائل أغسطس، قال منانغاغوا: إن موغابي نُقل إلى مستشفى بالخارج وأشار إلى أنه في سبيله للشفاء.

يذكر أن روبرت غابريل كاريجامومبي موغابي من مواليد 21 فبراير 1924 وهو أول رئيس حكومة (1980-1987)، وثاني رئيس لزيمبابوي (1987 – 2017).

بعد تدهور شعبيته أجبر الجيش روبرت موغابي على تقديم استقالته من منصبه كرئيس لزيمبابوي يوم 21 نوفمبر2017 , لينهي بذلك حكمًا استمر 37 عامًا، وتلى رئيس البرلمان رسالة من رئيس الدولة جاء فيها “أنا روبرت موغابي أسلم رسميًا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي فورًا”.

وبدأ برلمان زيمبابوي إجراءات لعزله لإنهاء هيمنته على البلد الذي يحكمه منذ استقلاله قبل نحو 4 عقود.