وفاة مقيم غرقًا في تجمع مائي شرق جدة

المواطن - جدة

انتشل رجال الإنقاذ بالدفاع المدني جثمان مقيم ثلاثيني، من عمق تجمع مائي شرق جدة.

وكان بلاغ قد ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، باشتباه سقوط شخص داخل مستنقع مائي بأحد روافد الأودية شرق المحافظة.

وبوصول فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لموقع البلاغ تم العثور على مستلزمات وملابس على ضفة المسطح المائي.

واستمرت فرق الإنقاذ في تمشيط المنطقة على عمق ٨ و٩م على مساحة المسطح المائي، إلى أن تم العثور على الشخص بعمق يصل إلى ٥م عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وتبيّن أنه في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة.