فاجعة الجرادية .. وفاة 7 أشخاص وإصابة اثنين في حريق منزل

المواطن - الرياض

باشر مدني الرياض بلاغًا عن حريق اندلع في منزل بحي الجرادية نتج عنه وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض عبر بيان لها أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغًا فجر اليوم (الاثنين) من أحد المواطنين يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث.

وأضافت أنه اتضح وجود حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة إلى تشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة، وعملت الفرق فورًا على إخراج الموجودين وعددهم 9 أشخاص وهم في حالة حرجة جدًا بفعل استنشاق الأدخنة.

وتابع البيان: وأعلنت الفرق الطبية وفاة 7 أشخاص بعد الكشف عليهم، إضافة إلى حالتين تم نقلهما للمستشفى، وقد تمت إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأعربت مديرية الدفاع المدني عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية، مقدمة العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلة الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.