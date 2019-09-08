وقف الرباع خالد الناجم 4 سنوات بسبب المنشطات

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف اللاعب خالد الناجم لاعب المنتخب السعودي للبارالمبية لرفع الأثقال ولمدة أربع سنوات عن ممارسة الرياضة سواء داخليًا أو خارجيًا وذلك بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وذكر الحساب الرسمي لـ الرقابة على المنشطات أن اللجنة قررت إيقاف اللاعب خالد الناجم بسبب وجود عناصر محظورة بعد سحب عينة منه حيث تم اكتشاف تعاطيه مادة OXANDROLONE المحظورة وفقًا لـ قوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالكشف عن آلية الفحص والكشف عن المنشطات بالنسبة للرياضيين، وذلك بعد قضية سقوط اللاعب فهد المولد لاعب الاتحاد في اختبار المنشطات.

وكشف الحساب الرسمي لـ لجنة الرقابة على المنشطات عبر “تويتر” آليات فحص المنشطات والتي جاءت مكونة من: