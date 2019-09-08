وقف الرباع خالد الناجم 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف اللاعب خالد الناجم لاعب المنتخب السعودي للبارالمبية لرفع الأثقال ولمدة أربع سنوات عن ممارسة الرياضة سواء داخليًا أو خارجيًا وذلك بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.
وذكر الحساب الرسمي لـ الرقابة على المنشطات أن اللجنة قررت إيقاف اللاعب خالد الناجم بسبب وجود عناصر محظورة بعد سحب عينة منه حيث تم اكتشاف تعاطيه مادة OXANDROLONE المحظورة وفقًا لـ قوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وقامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالكشف عن آلية الفحص والكشف عن المنشطات بالنسبة للرياضيين، وذلك بعد قضية سقوط اللاعب فهد المولد لاعب الاتحاد في اختبار المنشطات.
وكشف الحساب الرسمي لـ لجنة الرقابة على المنشطات عبر “تويتر” آليات فحص المنشطات والتي جاءت مكونة من:
- يتم اختيار اللاعب في الألعاب الفردية بأحد الطرق التالية عن طريق المراكز أو عشوائيًا أو مستهدفًا، وفي الألعاب الجماعية يكون الاختيار عن طريق القرعة أو استهدافًا.
- يتم تبليغ اللاعب من خلال مسؤول الرقابة على المنشطات، ويقوم بنفسه بالتوقيع على نموذج التبليغ الخاص بالفحص، ويتوجه اللاعب بعد ذلك لمحطة الكشف.
- يقوم الرياضي أو اللاعب حسب رغبته بشرب المياه والعصائر خلال فترة تواجده في محطة الانتظار.
- يختار اللاعب بنفسه عبوة تحليل من ثلاث عبوات، ويتم ذلك تحت رقابة مسؤول من لجنة المنشطات.
- يقوم الرياضي بإعطاء العينة 90 مل، وتحت إشراف مسؤول الرقابة على المنشطات.
- يختار الرياضي بعدها علبة تحتوي على عبوتين B AND A ويتأكد من أهلية العبوة، وبعدها يقوم الرياضي بتعبئة العبوتين B AND A ويغلقهما بإحكام.
- يتم قياس الكثافة النوعية وتعبئة نموذج الفحص الذي يحتوي على رقم العبوة والكمية والأدوية العلاجية التي يستخدمها اللاعب، وأي ملاحظات بعدها يتم التوقيع، ويحصل الرياضي على نسخة من النموذج.