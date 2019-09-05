وكيل جابرييل فرانكو: موقف #الهلال غير سليم ولن نتنازل عن حقنا

المواطن - محمد سمعه

أكد وكيل أعمال اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، أن موقف الهلال القانوني تجاه موكله غير سليم قانونيًّا.

وتحدث وكيل فرانكو لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: لا أتفق مع بيان الهلال، النادي أرسل عرضًا رسميًّا للاعب والطرفين وقعا عقدًا.

وأضاف وكيل فرانكو: الاتفاقية بين اللاعب والهلال ملزمة وموقعة بين الطرفين وبنودها تثبت ذلك.. وفيها كل التفاصيل المالية، اللاعب وصل إلى دبي على أن يسافر إلى الرياض.. ولكن تفاجأ بتراجع الهلال عن الصفقة عبر اتصال هاتفي من ممثل الهلال.

وتابع وكيل نجم كورينثيانز: بعثنا إشعارًا إلى الهلال، ولكن لم يجيبوا على ذلك.. وسنتقدم بشكوى رسمية لحفظ حق اللاعب.

واختتم وكيل جابرييل فرانكو حديثه قائلًا: حاولنا التواصل مع الهلال للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين، لكن من الواضح أن الهلال غير مهتم، وسنطالب بتعويض مالي عن الضرر الذي تعرض له اللاعب.

وأوضح هشام الكثيري، مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، أن الزعيم موقفه سليم من الناحية القانونية وذلك بعدما ترددت أنباء حول نية اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو ونادي كورينثيانز البرازيلي التقدم بشكوى ضد الزعيم.

ومن خلال تصريحات إذاعية، أوضح هشام الكثيري أن ما تردد إعلاميًّا حول أن الهلال سيُعاقب بسبب شكوى منتظر تقديمها من كورينثيانز إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أمر غير صحيح، مضيفًا أن موقف الهلال سليم من الناحية القانونية.

وأشار الكثيري إلى أن الهلال ليس مُلزمًا بدفع أي مبلغ مالي، سواء للنادي البرازيلي أو للاعب جابرييل فرانكو، خاصة أن ضم فرانكو لـ الهلال كان يُشترط فيه موافقة اللاعب البرازيلي.

بحث نادي الهلال عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب وسط نادي كورينثيانز البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في حال فشله في ضم الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

وأوضحت تقارير إخبارية في البرازيل، أنه بعد تراجع الهلال عن ضم اللاعب جابرييل فرانكو، سيذهب اللاعب ووكيل أعماله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل تقديم شكوى من أجل نيل قيمة العرض الكامل الذي تقدم به الهلال للاعب البرازيلي.