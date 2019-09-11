وكيل نجم الإنتر: أتمنى رؤيته بجانب ميسي في برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أوضح بيتو ياكي، وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، أنه سيكون من الرائع رؤية موكله يلعب بجانب النجم ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الإسباني.

ونقل TYC SPORTS تصريحات ياكي والذي قال: سيكون من الرائع رؤية لاوتارو مارتينيز وهو يلعب في صفوف نادي برشلونة يومًا ما، ومن الجيد رؤية مارتينيز وهو يلعب بثقة ويستلم الكرة بشكل مناسب للغاية بجانب إرهاقه للمدافعين.

وأضاف ياكي: لاوتارو مارتينيز يعشق البقاء في البيت ولا يحب الخروج كثيرًا، ولحسن الحظ والده ووالدته يعرفونني جيدًا؛ لذلك فهو يخرج معي، وأعلم تمامًا أن موكلي عندما يضع هدفًا في عقله يسعى إلى تحقيقه.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز شارك مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أُقيمت في البرازيل.