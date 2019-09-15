ولي العهد لـ محمد بن زايد: المملكة قادرة على مواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه

ولي العهد لـ محمد بن زايد: المملكة قادرة على مواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه

2019/09/16
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدان سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها.
وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه .


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