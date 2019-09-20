ويليان: هذا اللاعب قادر على تعويض رحيل هازارد في تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أوضح البرازيلي ويليان، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أن اللاعب الإنجليزي الشاب تامي أبراهام مهاجم البلوز قادر على تعويض رحيل البلجيكي إدين هازارد لنادي ريال مدريد الإسباني.

وتألق أبراهام بصورة مُلفتة للنظر خلال بداية الموسم الجاري مع تشيلسي، حيث سجل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وتحدث ويليان لشبكة جول قائلًا: أعتقد أن رحيل هازارد كان خسارة كبيرة لنا في تشيلسي؛ لأنه لاعب قادر على صناعة الفارق، ولكن في تشيلسي هناك لاعبون قادرون على صناعة الفارق.

وأضاف ويليان: أبراهام يلعب بشكل جيد للغاية ويُسجل الكثير من الأهداف، أنا حقًّا سعيد له.

وكان تشيلسي وافق على رحيل هازارد في صيف 2019 للريال مقابل الحصول على 150 مليون يورو.