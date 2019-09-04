ياسر المسحل: هذا السبب وراء تعاقدنا مع رينارد

المواطن - محمد سمعه

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسباب تعاقد اتحاد القدم مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان المدرب هيرفي رينارد تولى تدريب الأخضر في آخر شهر يوليو خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

تحدث ياسر المسحل قائلًا: هيرفي رينارد هو المدرب الوحيد الذي حصل على كأس أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين في القارة السمراء.

وأضاف المسحل: بناءً على توصيات من المدربين والفنيين تم التعاقد مع رينارد لقيادة الأخضر، ونتمنى له التوفيق والنجاح.

يستعد المنتخب السعودي، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لخوض مباراة السعودية ضد مالي الودية، والتي تنطلق غدًا الخميس في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وبالطبع يسعى هيرفي رينارد لمتابعة أحداث مباراة السعودية ضد مالي، خاصة أنها المباراة الأولى له منذ توليه مسؤولية تدريب الأخضر في يوليو الماضي خلفًا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وسيكون الهدف الأول للفرنسي رينارد من مباراة السعودية ضد مالي هو رؤية العناصر التي اختارها لمعسكر الدمام من أجل معرفة من سيبقى ومن سيرحل عن تشكيلة الأخضر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنتخب السعودي مُطالب بتحقيق نتائج إيجابية تُرضي جماهيره في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

أما الهدف الثاني من مباراة السعودية ضد مالي هو تقديم الأخضر لمستوى جيد يُطمئن الجماهير، والتي لم تكن سعيدة بأداء المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 وفي بطولة كأس أمم آسيا يناير الماضي، والتي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون الهدف الثالث من مباراة السعودية ضد مالي هو وضع الإستراتيجية المناسبة والتركيز على التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي عند مواجهة المنتخب اليمني في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الأسبوع المقبل.