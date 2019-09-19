ياسر المسحل: هذا هو موعد انطلاق دوري الرديف

المواطن - محمد سمعه

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الموعد المبدئي الذي من المتوقع انطلاق دوري الرديف فيه خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المسحل لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: بعض أندية الدوري رحبت بفكرة إنشاء دوري رديف حتى يتسنى لبعض اللاعبين في المشاركة، ويحق للأجانب المشاركة ولكن لحد معين، والبداية قد تكون في 6 أكتوبر بتنظيم من الأندية.

وأضاف المسحل: تفريغ لاعبي الهلال عن المنتخب؟ لا يوجد تعارض لمعسكر المنتخب ومباريات الهلال في دوري أبطال آسيا.

أبدت العديد من الأندية بجانب النقاد الرياضيين اعتراضهم على اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة دوري للرديف خلال الموسم الجاري 2019-2020.

وعقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أول أمس الأربعاء، بمشاركة 14 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورشة عمل لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الحالي 2019-2020.

وافتتحت الورشة التي أُقيمت في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة من تركي السلطان رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس إدارة اتحاد القدم، والذي قام بشرح الأهداف من إقامة دوري الرديف مؤكدًا أن الورشة عُقدت للتشاور ومعرفة رأي الأندية حول هذا الأمر.

قالت تقارير صحافية إن أندية النصر والاتحاد والأهلي والهلال رفضت مقترح إقامة دوري للرديف حيث سيكون مُرهقًا ماديًا ولن يُحقق أي منافع لهم، بينما رحبت أندية الفيصلي وأبها وضمك والاتفاق بفكرة إقامة دوري الرديف.