ياسر المسحل: هذه مواصفات رئيس لجنة الحكام الجديد

المواطن - محمد سمعه

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن الرئيس الجديد للجنة الحكام سيكون صاحب خبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وتحدث ياسر المسحل لـ برنامج في المرمى قائلًا: “هاورد ويب ومارك كلاتنبيرج كانا من الحكام المميزين ولكنهما افتقدا للخبرة في إدارة لجنة الحكام، ولهذا الرئيس الجديد للجنة الحكام سيكون له خبرة كبيرة في المجال”.

وأضاف المسحل: “تم تحديد موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون في يناير، ويتبقى فقط تحديد مكان الملعب”.

ويذكر أن أندية دوري المحترفين اعترضت في الموسم الماضي على الأداء التحكيمي لبعض من الحكام الأجانب بالإضافة إلى اعتراضها على أسس استخدام تقنية الـVAR.

وكان الحكم الإيطالي الشهير بيرلويجي كولينا تولى مؤقتًا رئاسة لجنة الحكام لاختيار الطاقم التحكيمي لمباراتي الجولة الـ29 والـ30 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.