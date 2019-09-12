ياسر المسحل ينجو من الانتقاد

المواطن - محمد سمعه

حاول ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تخفيف الغضب الجماهيري، وذلك بعد حديثه الإعلامي الذي أدلى به عقب تعادل المنتخب السعودي، مع المنتخب اليمني يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان ياسر المسحل قال عقب مباراة السعودية واليمن: “لا أجد مبررات للتعادل مع اليمن.. بكل تأكيد نتيجة غير مرضية.. التاريخ والفارق الفني شاسع للغاية لكنها مباراة وانتهت وعلينا التركيز في مواجهة سنغافورة”.

وتابع: “خسرنا نقطتين ولكن ما زالت أمامنا ٧ جولات كاملة.. علينا ألا ننسى أن آخر مباراة خاضها المنتخب السعودي كانت في يناير الماضي أي ٩ أشهر دون خوض مباريات قطعًا أثّر سلبيًا مع وجود جهاز فني جديد يحتاج لمزيد من الوقت”.

وواصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كل هذا ليس أعذارًا أو مبررات لنتيجة المباراة، ولكن لدي ثقة كاملة بتحسن المنتخب وحصوله على النقاط تواليًا”.

ردّ الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز على تصريحات المسحل قائلًا: ظهور ياسر المسحل بعد مباراة السعودية واليمن ما هو إلا لامتصاص الغضب الجماهيري لكي يقول إنه يتحمل كل شيء، ولكن في الواقع هو لا يتحمل شيئًا، لأنه تعاقد مع مدرب مميز وهو ما حدث بالفعل ووفر كل الأجواء المناسبة للأخضر.

سيواجه المنتخب السعودي، نظيره منتخب سنغافورة في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية يوم 10 أكتوبر المقبل.