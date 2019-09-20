يتقاضى 300 ريال من حساب المواطن فقط فهل يزيد مبلغ الدعم؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار مستفيد يتقاضى 300 ريال شهريًّا دعمًا من البرنامج، رغم أنه مسجل قبل عام تقريبًا، ولم يزد المبلغ طوال الفترة الماضية.

وأوضح حساب المواطن ردًّا على الاستفسار أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة، ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.