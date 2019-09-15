يحيى الشهري يغيب عن مباراة النصر والسد

يحيى الشهري يغيب عن مباراة النصر والسد

2019/09/15
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

سيغيب اللاعب يحيى الشهري نجم نادي النصر عن مباراة السد القطري غدًا في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للإصابة.

وكان المدرب روي فيتوريا مدرب النصر أعرب عن آماله في أن يتمكن الشهري من اللحاق بمباراة السد، لكن تقارير صحافية أكدت أن الإصابة ستُجبر الشهري على عدم المشاركة في لقاء النصر والسد.

ويذكر أن مباراة النصر والسد ستُقام في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة القطرية.

من ناحية أخرى، أكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ووجه أوفيني رسالة لـ نجوم نادي النصر قائلًا: “سأتواجد في الملعب لدعم النصر أمام السد”.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان تعادل بدون أهداف مع نادي الشباب أول أمس الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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